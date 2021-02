Kappersdorp telt ruim veertig kapsalons: "Vraag me af hoeveel er straks over zijn"

HEEMSKERK - Vader en zoon Van Tunen runnen een van de ruim veertig kapsalons in 'kappersdorp' Heemskerk. Doorgaans komen klanten van heinde en verre naar de Kerkweg voor een frisse coupe, maar vanwege lockdown wordt er al ruim twee maanden niet geknipt. De Van Tunens doen daarom vanavond mee aan een landelijke protestactie. 'We doen het licht aan, voordat het licht uitgaat', zo luidt de boodschap van de actie

Vader en zoon van Tunen in hun kapperszaak in Heemskerk - Eigen beeld

Het is een van de acties vanuit de Nederlandse Cosmetica Vereniging om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin ze inmiddels alweer vijf maanden zitten. "Hoe meer lawaai we maken, des te beter", aldus woordvoerder Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie. Aad Senior begon in 1970 een kapperszaak aan de Kerkweg in Heemskerk, tien jaar geleden nam zoon Aad Junior de zaak over. Ondanks het feit dat Aad sr. de zeventig is gepasseerd, knipt hij normaliter nog twee dagen per week in de zaak. Inmiddels zit zowel vader als zoon als gevolg van de coronamaatregelen al vijf maanden thuis.

Quote "Het duurt zo lang, daar valt niet tegenop te bufferen" Aad van tunen jr, eigenaar kapperszaak in Heemskerk

Hoewel zijn vader denkt dat ze het wel gaan redden, maakt zijn zoon zich naarmate de tijd verstrijkt steeds meer zorgen over de toekomst. "Het duurt inmiddels al zo lang, daar valt niet tegenop te bufferen", aldus Aad jr. "Ik vraag me af hoeveel kappers er straks nog over zijn in Heemskerk." In België zijn de kapsalons inmiddels weer open, in Duitsland kun je vanaf 1 maart weer naar de kapper. Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie hoopt dat de Nederlandse regering onze buurlanden snel volgt, liever vandaag dan morgen. "Onze sector wordt enorm hard getroffen. Sommige kappers hebben inmiddels zo weinig te verliezen dat ze klanten thuis knippen", vertelt de woordvoerder. "Dat ze een boete van 4.000 euro riskeren, dat nemen ze dan maar voor lief", aldus Eussen.

Quote "We zullen zien wanneer we weer open mogen" AAD VAN TUNEN JR

Aad en zijn vader vermoeden dat ze klanten zullen verliezen aan de thuiskappers. "Ik denk dat sommige klanten tijdens de lockdown gebruik hebben gemaakt van thuiskappers, en misschien daar blijven plakken", zegt Aad Jr. "We zullen het zien wanneer we weer open mogen." Voor het zover is, doen vader en zoon Van Tunen vanavond de lichten in hun kapperszaak vol aan om daarmee de strijd voor meer steun en heropening van kapperszaken kracht bij te zetten. Het feit dat Heemskerk een echt kappersdorp is, doet vermoeden dat er vanavond meer lichten zullen branden.