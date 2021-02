HAARLEM - Joris Nooij (42) is verkozen tot Buuv van het jaar 2020. Deze eretitel heeft hij te danken aan zijn enorme inzet voor zijn Haarlemse medemens. "Dit is geweldig toch! Al vind ik wel dat we het met alle Buuv-en verdiend hebben", vertelt Joris.

Joris Nooij BUUV van het jaar 2020

BUUV is een platform waar vraag en aanbod voor hulp of gezelschap samenkomt. Dat kan eenmalig zijn, maar ook voor een langere tijd. Joris was al een tijd geïnteresseerd in BUUV en zag iedere keer de briefjes met verzoeken van BUUV hangen. “Sinds een paar jaar woon ik in Haarlem en een tijdje geleden heb ik me aangesloten bij BUUV. Het is een perfecte manier om Haarlem én Haarlemmers te leren kennen”. Toen hij vorig jaar werkloos raakte, had hij eindelijk tijd om zich in te schrijven. Pakketten van de voedselbank bij mensen thuisbezorgen, Buuv'en naar het ziekenhuis brengen, mensen met rolstoel van huis naar het Da Vinciplein brengen, hondjes uitlaten, tuintjes opknappen, gordijnrails bevestigen, lampen ophangen, kastjes in elkaar zetten en ga zo maar door. Joris zet zich als Buuv overal voor in. Feestelijke zoomsessie Wegens corona was het dit jaar helaas niet mogelijk om een groot feest te houden met een hapje en een drankje. Maar tijdens een feestelijke zoomsessie en onder het toeziend oog van wethouders Meijs is het toch gelukt om de verkiezing door te laten gaan.

Zoomsessie BUUV van het jaar

Iedere maand wordt een Buuv van de maand gekozen. Voor de Buuv van het jaar worden alle Buuv-en van de maand in een hoed gegooid en wordt er een naam uit de hoed getrokken. Een terechte waardering, vindt Marlees Zwartkruis, communicatiemedewerker. "Elke Buuv is waardevol, want iedereen doet iets goeds voor een ander. Maar als ze veel doen of juist iets heel bijzonders, dan willen we ze toch extra in het zonnetje zetten."