Lieke Klaver moet in onderling duel onderdoen voor Bol, Van Diepen loopt PR

TORUN - Lieke Klaver bleek in het Poolse Torun niet opgewassen tegen Femke Bol. De atlete uit Enkhuizen werd derde op de 400 meter in 51,92, maar zag concurrente Bol naar een nieuw Nederlands record snellen.

In Torun, waar begin maart de Europese kampioenschappen indooratletiek worden gehouden, liepen Klaver en Bol in dezelfde heat. Klaver kwam goed uit de startblokken en noteerde een snelle eerste ronde, maar kon het tempo niet vasthouden. Bol ging haar voorbij en kwam in 50,66 over de finish. Daarmee verbeterde ze haar eigen Nederlandse record dat ze begin februari in Metz neerzette.

