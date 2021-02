Juf Sandra wint Zilveren Camera met lockdownportretten van haar leerlingen

WORMER - Juf Sandra Minten bezocht vorig jaar tijdens de meivakantie haar hele klas thuis en maakte van alle leerlingen een portret. Met haar 'verstilde' foto's won ze de eerste prijs van de Zilveren Camera in de categorie portretten. "Ik wilde geen kleurenfoto's maken, want zo leuk was die coronatijd voor de kinderen niet", vertelt Sandra.

Het project van Sandra won daarmee een Zilveren Camera, de eerste prijs in de categorie 'portretten'. De Zilveren Camera is een prijs voor journalistieke en documentaire fotografie die ieder jaar wordt uitgereikt.

Voor de foto's gebruikte ze een zestig jaar oude analoge camera: "Die werkt heel traag en daardoor had ik de tijd om met de kinderen te praten over hoe het nu echt met ze gaat." Toen de foto's ontwikkeld en afgedrukt waren, maakten de kinderen van basisschool Weremere een gedicht bij hun foto.

Sterre is blij met haar portret, ook al staat ze er niet al te vrolijk op. Haar gedicht gaat over haar oma die ze niet kon knuffelen, achter het raam toezwaaide en ontzettend miste. Veel kinderen hebben een gedicht geschreven over hun de dierbaren die ze door de lockdown niet konden zien of over wie ze zich veel zorgen maakten.

Mooi plekje

Ook Isabella en Colin zijn blij met hun portret. "Ook al is het als je je zelf zo ziet wel een beetje gek", zegt Isabella. Colin heeft een mooi plekje in huis voor zijn foto gevonden. "Ik zie hem heel veel, want hij staat op een mooie plek in de gang", vertelt hij.

De leerlingen zijn hartstikke trots op hun juf die met de foto's een Zilveren Camera heeft gewonnen. "En zij natuurlijk ook", zegt Sandra, "het is straks natuurlijk een mooie herinnering aan een zeer bijzondere tijd."