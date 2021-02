Ondernemers zetten hun winkelpanden 'te huur': "We hebben het echt heel zwaar"

Eén van de ondernemers die meedoet aan de actie is Deborah Papilaja, eigenaar van kledingwinkel Stijldepartement. "Mijn wintercollectie is maar voor de helft verkocht en ik moet nu mijn lentecollectie gaan aanschaffen. Ik ga ver de rode cijfers in zo."

Ook Petra Hoogenboom, franchisenemer van een Bruna op IJburg, doet mee. "Veel mensen denken dat we door de overheidssteun we de corona crisis prima doorkomen, maar we zijn alsnog verantwoordelijk voor onze eigen winkel en we worden maar voor 30% door de overheid gesteund. De rest betalen we zelf. Dus dit houden we niet onbeperkt vol."