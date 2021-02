Europees seizoen Ajax O-19 en AZ O-19 voorbij: UEFA zet streep door Youth League

Een aantal weken geleden werd Ajax aan het Russische Krasnodar gekoppeld in de wetenschap dat de Youth League gewoon door kon gaan. AZ was gekoppeld aan Galatasaray en zou op 2 maart in Istanbul debuteren in de Champions League voor beloften.

Restricties

De bond laat weten dat het vanwege de coronamaatregelen in verschillende landen en opgelegde reisrestricties niet mogelijk is om de Youth League plaats te laten vinden. Twee clubs trokken zich al terug uit het toernooi. "Er is geen mogelijkheid om de start van deze competitie langer uit te stellen en de gezondheid van de jeugdspelers verdient de prioriteit. Helaas hebben we het uitzonderlijke besluit moeten nemen om de competitie te annuleren', zegt de UEFA in een verklaring.