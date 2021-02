De kosten zijn bewust laag gehouden (60 euro voor de gehele cursus) zodat het betaalbaar is voor veel Texelse ouders. Een paar fondsen zijn aangeschreven om de kosten mee te beperken. De bijeenkomsten duren anderhalf uur per keer waarbij Anneke ingaat op de psychosociale kanten van de lockdown en Rozemarijn op de didactische kanten. De cursus is voor Texelse jongeren die op het middelbaar onderwijs zitten.

"Je kan het er wel over hebben dat het niet goed gaat met sommige jongeren, maar je kan er ook wat aan doen en daarom hebben we de handen ineen geslagen", zegt Rozemarijn Veldhuis van de Onderwijs Praktijk Texel tegen onze mediapartner Texelse Courant . Ze heeft met Anneke Dekker van de Pedagogische Praktijk Texel de cursus 'De Coronadip Voorbij' opgezet. Deze cursus die bestaat uit twaalf bijeenkomsten die in maart op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag worden gehouden.

Volgens Anneke en Rozemarijn is het goed voor te stellen dat veel jongeren op het moment niet lekker in hun vel zitten. "Als je puber bent, is dit juist de tijd om autonoom te worden, is het normaal om anderen te ontmoeten en hoor je niet elke avond bij je ouders thuis te zitten. Die vrijheden zijn er nu niet, waardoor bij jongeren het gevoel kan ontstaan dat ze zelf geen beslissingen kunnen nemen."

Dat kan leiden tot uitzichtloosheid en bijvoorbeeld uitstel van schoolwerk waardoor iemand van lieverlee steeds verder achterop geraakt. Tijdens de bijeenkomsten in hotel Stayokay bieden Anneke en Rozemarijn jongeren een aantal praktische oefeningen om structuur en overzicht te behouden en om niet in gevoelens van uitzichtloosheid te vervallen. "Wat er momenteel gebeurt, is iets wat het puberbrein soms niet aankan. Dat kan blokkeren en dan ga je in feite in de overlevingsstand."