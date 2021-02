Weesp heeft komende zomer nog geen plek om een koele duik te nemen

Verrassend genoeg heeft het waterrijke Weesp nog geen plek om te zwemmen. Gezwommen wordt er wel in Weesp, op twee plekken in de Vecht. Grote groepen jongeren zwemmen op warme dagen onder meer rond de Groene Punt. Dat wil de gemeente liever niet, omdat het te gevaarlijk is. Er is veel vaarverkeer en de plek is te onoverzichtelijk om veilig te kunnen zwemmen en varen tegelijk.