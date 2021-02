Gemeente gaat 'zwaarst getroffen' huurders gemeentelijk vastgoed huurkorting geven

"Met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden"

"Onze huurders krijgen het steeds zwaarder en de huurschuld drukt steeds zwaarder op de bedrijfsvoering", zegt wethouder Vastgoed Touria Meliani. "Als verhuurder kunnen we helaas niet alle klappen van de coronacrisis opvangen, maar met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden.”

De regeling geldt voor alle huurders van de directie Gemeentelijk Vastgoed. Daar worden ook de huurders van terreinen, waterpercelen en steigers bedoeld. Volgens de gemeente zijn het vooral ondernemers in het midden- en klein bedrijf die huurachterstanden oplopen. “We hopen met deze uitbreiding onze Mkb'ers beter te ondersteunen en waar mogelijk faillissementen, verlies van banen en leegstand te voorkomen", zegt de wethouder.

Ingang huurkorting nog niet bekend

De verlengde betaaltermijn van de huurschuld en de verlenging van de termijn voor uitstel van betaling gaan per direct in, maar de huurkorting zal eerst nog worden uitgewerkt. Volgens de gemeente wordt in maart bekend gemaakt wanneer die regeling ingaat. Maximaal 10 miljoen euro zal worden gereserveerd voor deze uitbreiding van de Maatwerkregeling Corona.