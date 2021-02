Dierenambulance heeft nieuwe plek voor spoedgevallen

HOORN - De Dierenambulance is dolblij dat zij een kliniek in de regio hebben gevonden waar spoedgevallen van gewonde dieren zonder eigenaar 's nachts terecht kunnen. Sinds de nieuwe dienstregeling in is gegaan moest de dierenambulance naar Amsterdam, maar nu kunnen ze dichter bij huis terecht. Voor dieren in nood met een eigenaar wordt nog over een alternatief onderhandeld.

In de nieuwe dienstregeling, die sinds begin deze maand geldt, worden gewonde dieren of andere gevallen van spoed tot 22.00 uur opgenomen door samenwerkende klinieken. Na die tijd worden de dieren doorverwezen naar het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Dat betekent dat de reistijd voor de Dierenambulance Hoorn stuk langer werd.

"Wij zijn dolgelukkig dat we nu 's nachts terecht kunnen bij een kliniek in West-Friesland", vertelt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn aan WEEFF. "Maar deze oplossing is puur voor onszelf, als wij dieren vinden die geen eigenaar hebben."

De Dierenambulance is nu sneller in staat om spoedgevallen van gewonde dieren te behandelen. Dat kan betekenen dat een gewond dier wordt geholpen met de revalidatie, of dat het dier ingeslapen moet worden omdat het jammer genoeg niet meer te redden is.

Onderhandelingen voor particulieren

Waar de Dierenambulance in de afgelopen weken een oplossing in de buurt heeft gevonden, moet nog verder onderhandeld worden of diereneigenaren ook een oplossing in de regio kunnen krijgen. Perrier wil daarom niet vertellen met welke kliniek zij samenwerken.

"Als dat nu bekend wordt zullen zij ook door particulieren gebeld worden voor hun spoedgevallen", licht hij toe. "Zij hebben daar simpelweg de capaciteit niet voor." Volgens de woordvoerder van de Dierenambulance zijn er al een aantal oplossingen bedacht, maar gelden voor veel klinieken weer andere afspraken.

Goedkopere optie

Een van de oplossingen waar over gesproken wordt zou een wisseldienst kunnen zijn tussen verschillende dierenklinieken in West-Friesland. Maar welke klinieken daar aan mee gaan werken en welke diensten er besproken zijn is nog niet duidelijk. Het liefst hoopt Perrier op een nieuwe situatie die lijkt op het oude.

"Dat zou het mooiste zijn", vertelt hij. "Dan hebben de diereneigenaren geen lange reistijd voor spoedgevallen van hun huisdier en zijn ze ook goedkoper uit. In het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam werken specialisten. Zij vragen dus ook een hoger tarief voor de behandeling. Wij hopen daarom dat er binnenkort een goedkoper alternatief beschikbaar is, maar het hoe en wanneer dat er dan komt is voor nu allemaal niet duidelijk."