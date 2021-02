Haarlem NL V Voorbereidingen kampeerseizoen in volle gang: "Twee weken eerder open dan normaal"

BLOEMENDAAL - Op camping De Lakens wordt hard gewerkt om alle accommodaties klaar te hebben voor de opening van het kampeerseizoen. Dat is al over drieënhalve week, twee weken eerder dan normaal. "Dat doen we vanwege vorig seizoen", vertelt campingmanager Djoerd Vulto. "Toen hebben we een deel van het kampeerseizoen gemist en dat proberen we zo in te halen."

Op de camping moet nog best wat gebeuren. Zo worden sanitairgebouwen deels vernieuwd, safaritenten opgebouwd en verouderde onderdelen in accommodaties vervangen. Vanaf 11 maart moet alles gereed zijn voor de eerste gasten. "We hebben altijd de seizoensplaatsen en voorzomerplekken, die mensen komen dan al opbouwen." Vulto heeft dus nog veel te doen en blijft daar vrij rustig onder.

Quote "Het is altijd een race tegen de klok. Nu moeten we twee weken eerder klaar zijn. Maar 't zal 11 maart wel goedkomen" Djoerd Vulto, campingmanager

Vorig jaar mochten, vanwege het coronavirus, tot 1 juni alleen gasten komen die hun eigen sanitair bij zich hadden. Dat is dit jaar niet het geval, iedereen is welkom. "Iedereen kan gebruik maken van de sanitaire voorzieningen hier, de veiligheidsregio's staan dat toe. Dus iedereen kan komen kamperen." Wel worden hygiëne- en afstandsmaatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Boekingen Op dit moment zijn er meer reserveringen binnen voor komend kampeerseizoen, dan twee jaar geleden. Vulto vergelijkt de huidige cijfers liever met 2019, omdat 2020 volgens hem geen representatief jaar was vanwege het coronavirus. "We lopen iets voor op 2019. Veel mensen willen denk ik toch een beetje zekerheid en kiezen voor vakantie in eigen land, dus ik zie wel een zonnig seizoen tegemoet", vertelt Djoerd. Het aantal reserveringen van Duitsers blijft achter vanwege de lockdown in Duitsland, maar dankzij de vele Nederlandse boekingen ziet het er toch nog goed uit. "Ik heb er wel zin in, laat het mooie weer maar komen."