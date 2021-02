Weesp blijft hopen, maar het opengraven van de Achtergracht is geen makkelijke klus

En dat maakt het opengraven van de Achtergracht vooral een hele dure droom. "Het opengraven van de Achtergracht is geen eenvoudige investering", schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Subsidies zouden een uitkomst moeten zijn, want zonder die gelden is het opengraven van de gracht hoe dan ook niet te doen, stelt Weesp.

Daar staat dan weer wel tegenover dat er een oplossing moet komen voor de parkeerplekken die verdwijnen met het opengraven van de gracht. Parkeerplekken zijn al schaars in het compacte centrum van Weesp, dus de plekken die verdwijnen moeten ergens weer terugkomen. De enige oplossing voor Weesp is het aanleggen van een parkeergarage onder de gracht.

Het goede nieuws: die subsidies zijn er wel degelijk. Een probleem is wel dat Weesp alleen subsidies kan aanvragen voor het terugbrengen van water door de gracht. Voor het bouwen van de benodigde parkeergarage is op dit moment geen subsidie te krijgen. Weesp zal dus een groot deel van de kosten zelf moeten gaan ophoesten en nu is onvoldoende in te schatten hoe hoog die kosten uiteindelijk kunnen zijn.

Ook als het gaat om de subsidies is er nog te veel onzeker, zo stelt Weesp. De subsidies die er nu zijn, kunnen er over een paar jaar niet meer zijn. En andersom: subsidies die er nu niet zijn, kunnen er over een paar jaar wel zijn. En ook de hoogte van subsidies verandert nog wel eens. "En uiteindelijk dient te worden overwogen dat de te verkrijgen som aan subsidies slechts een deel van de investering omvat", zegt Weesp ook stellig.

Verder onderzoek

Om de droom van het opengraven van de Achtergracht verder gestalte te geven is een uitgebreider onderzoek nodig. Zo moeten onder meer alle denkbare subsidies tegen het licht gehouden moeten worden door een expert, die daar ook nog eens speciaal voor aangesteld moet worden.

Dat onderzoek gaat er - voorlopig althans - niet komen. De reden: te veel werk en bovenal te duur. "Thans ontbreekt het de gemeente Weesp aan ambtelijke capaciteit alsmede financiële middelen om een dergelijk project op te tuigen", concludeert de gemeente.

Toch gaat het plan niet helemaal de ijskast in. Weesp stelt vooral dat het project zeker tot aan de fusie met Amsterdam volgend jaar, niet verder opgepakt gaat worden. Wel blijft het water door de Achtergracht onderdeel van de toekomstvisie van de stad waar de Weesper gemeenteraad komende zomer nog over spreekt. "Dit kan mogelijkheden scheppen voor latere realisatie", houdt Weesp de hoop levend.