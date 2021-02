Ajax zonder Mazraoui naar Lille

LILLE - Ajax kan in de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC niet beschikken over Noussair Mazraoui. De rechtsback viel afgelopen weekend tegen Heracles Almelo geblesseerd uit en is niet op tijd hersteld.

Devyne Rensch zal naar alle waarschijnlijkheid de plaats van Mazraoui overnemen.

Naast de Marokkaans international kan Ajax-trainer Erik ten Hag in Noord-Frankrijk niet beschikken over Ryan Gravenberch. De middenvelder is geschorst voor het duel in de knock-outfase van de Europa League. Ook Sebastien Haller blijft achter in Amsterdam, omdat de Fransman niet is ingeschreven voor de Europa League.

Ajax speelt donderdagavond om 21.00 uur tegen Lille, de koploper in Frankrijk. Volgende week wacht de return in de Johan Cruijff Arena.