Hilversum wil sneller dan de rest aardgasvrij zijn, maar opschieten doet het niet

HILVERSUM - In heel Noord-Holland mag in 2050 geen huis meer aardgas hebben. Hilversum heeft zelfs de ambitie om dat tien jaar eerder te realiseren. Maar heel hard gaat dat nog niet, want uit de jongste cijfers van het CBS blijkt dat er in 2019 pas 309 gasloze huizen waren. En dat van de 42.324 huizen die Hilversum telt.

"Dat is niet het tempo dat we nodig hebben. Dat weten we met z'n allen", moet de Hilversumse wethouder Bart Heller erkennen. "Tegelijkertijd weten we ook dat we tijd nodig hebben om op snelheid te komen. Vervolgens moeten we wel steeds meer snelheid gaan maken, want op dit moment gaat het inderdaad te langzaam."

Om snelheid te maken is de Hilversumse Meent ingezet als proefproject. Daar worden 600 woningen versneld van het gas afgehaald. Onder het mom 'aldoende leert men' gaat de wethouder aan de slag. "In alle eerlijkheid weten we nog niet hoe we dat gaan doen. We komen achter de voordeur van mensen. Het heeft gevolgen voor je huishouden, hoe je kookt. We gaan mensen vragen om te investeren. Dat zijn rendabele investeringen, maar toch." Hij erkent dan ook dat ze hobbels gaan tegenkomen.

Elte Risselada woont met zijn vrouw in de wijk en staat niet te springen om van het gas af te gaan. "Er zijn te veel losse eindjes", vertelt hij. Daarnaast vindt hij het te duur en is zijn huis ongeschikt. "Het is te oud, te weinig isolatie. Dan moet je uiteindelijk veel energie op een andere manier instoppen om warme voeten te houden."

Tekst gaat verder onder de video.