Huizer wethouder Ronald Boom (VVD) voelt ook wel wat een vroegere heropening van Sijsjesberg en vertelde daar 'serieus naar te kijken', zo antwoordde hij afgelopen week aan de gemeenteraad. De verbouwing van het zwembad ligt volgens de wethouder op schema, maar deze moet volgens hem wel echt eerst afgerond zijn voordat de deuren open kunnen. Tijdens de verbouwing gaat dat sowieso nog niet gebeuren.

Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan de vroege heropening van het zwembad. Op het parkeerterrein van het zwembad staat momenteel een coronateststraat. De wethouder vertelde te hopen dat die teststraat dan niet meer nodig is, maar erkent daar geen betrouwbare inschatting van te kunnen maken. Als de teststraat er op het moment van de beoogde heropening wel nog staat, zou dat problemen kunnen opleveren. Of dat ook echt een grote belemmering is, is niet duidelijk.

Of het zwembad echt eerder open gaat, blijft dus nog even van meedere factoren afhankelijk.