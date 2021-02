Fysiek niet open, dan maar online: "Iedereen wil een webshop"

NOORD-HOLLAND - Niet alle ondernemers ervaren negatieve gevolgen van de coronacrisis: webshopbouwers hebben juist genoeg werk te doen. Fysiek producten verkopen zit er voor niet-essentiele winkels voorlopig nog niet in, dus is online via een webshop een mogelijk alternatief. "De laatste maanden hebben we continu aanvragen."

Adobe Stock

Webshopbouwer Marco Kroon merkt dat er duidelijk meer opdrachten binnenkomen sinds de crisis. Met zijn internetbedrijf Kroon Webdesign in Bussum ontwerpt hij sites en webshops voor bedrijven door heel het land. "Het afgelopen jaar zijn er steeds meer webshops door ons ontwikkeld. Eerst was het helemaal niet zo druk, maar de laatste maanden wel. Ik denk wel dat dat vanwege corona is ontstaan. In onze data zien kunnen we ook heel makkelijk zien dat er steeds meer online aankopen worden gedaan." Pim Wijbenga uit Ursem helpt ook als webdesigner bedrijven online op weg. "Ik merk ook dat het qua webshops wat aangetrokken is. Je ziet bijvoorbeeld bedrijven uit mijn regio, Ursem, Hoorn, andere plaatsen in West-Friesland." Om wat voor winkels het dan gaat? Van alles, zegt Wijbenga. "Het gaat eigenlijk van kledingwinkels, naar bijvoorbeeld restaurants die toch willen gaan bezorgen. Met de click & collect dat onlangs is goedgekeurd zien ze dat ze er aardig wat omzet uit kunnen halen." Aanpassingen Maar het zijn bijvoorbeeld ook ondernemers die zich puur op de online verkoop willen storten door een webshop te openen, zegt Virgil Harbers van ontwikkelaar Jevy uit Zuidermeer. En wat hem vooral ook opvalt, is dat bestaande webshops ook een stuk actiever zijn geworden in het onderhoud aan hun winkel.

"Door bestaande webshops worden ook veel aanpassingen aangevraagd in bestaande functionaliteiten." Waar het dan vooral om gaat, is dat bedrijven die al een webshop hebben beter wil kunnen communiceren naar hun klanten. "Denk aan een pop-upje bij de checkout, omdat de levertijd anders is. En ook andere middelen zodat ze sneller kunnen communiceren als er problemen zijn." Specialisatie Of een webwinkel ondernemers ook een beetje helpen in de verkoop, is overigens per geval verschillend. Volgens Rick Idenburg uit Amsterdam, die onder de naam Rickid websites en webshops ontwikkelt, zijn het vooral de ondernemers die een specifiek product verkopen die eruit springen. "Daar zie ik meer een shift naar online verkoop. Bijvoorbeeld een winkel die onderdelen voor vissers verkoopt. Het zijn meestal de wat kleinere bedrijven die klant bij mij zijn, met echt gespecialiseerde producten. Ik denk dat mensen daar ook voor kiezen. Anders zouden ze het via Bol.com verkopen." Virgil Harbers van Jevy kan wel een paar voorbeelden noemen van klanten die goede zaken doen. "We hebben bijvoorbeeld een klant die yogaspullen verkoopt. Hij kon de vraag bijna niet aan en moest toen zelf maar gaan yogaën."