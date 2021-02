IJsclubs blij na schaatsweekend op natuurijs: "Geen zorgen meer over voortbestaan"

WEST-FRIESLAND - Het afgelopen weekend heeft niet alleen voor veel schaatsplezier gezorgd, ook een aantal ijsclubs is door het natuurijs uit de brand geholpen. Zo maakte de Enkhuizer IJsclub zich vorig jaar nog grote zorgen over het voortbestaan en zag IJsclub Avenhorn niet alleen een afname in het aantal leden, maar ook in het bestuur. Door het afgelopen winterweekend zien zij de toekomst nu positiever tegemoet.

De Enkhuizer IJsclub maakte zich vorig jaar grote zorgen over het voortbestaan van de vereniging. In een paar jaar tijd daalde het aantal leden van de club van 1.500 naar 400. "Het is dat we het clubhuis nog kunnen verhuren, anders hadden we er al niet meer geweest", zei voorzitter Jur Visser vorig jaar tegen NH Nieuws. Maar sinds de verspreiding van het coronavirus in Nederland werd ook dat lastiger voor de ijsclub.

Van zorgen naar blijdschap

Dit jaar zagen ze een stijging in het aantal leden. Mede door de maatregelen rondom corona, werden alleen betalende leden van de ijsvereniging toegelaten op de ijsbaan van Enkhuizen. Vorige week hadden zich meer dan 50 nieuwe leden aangemeld en na het weekend mocht de ijsclub in totaal ongeveer 100 nieuwe leden verwelkomen.

"Daar zijn we hartstikke blij mee", zegt de voorzitter. "Een enorme stijging vergeleken met het aantal leden dat we voor het weekend hadden. Het betekent dat de eerdere zorgen over het voortbestaan van de baan zijn."

De ijsbaan in Enkhuizen werd donderdag als een van de eerste in de regio geopend. Zodoende konden de leden van de ijsclub vier dagen genieten van het natuurijs. En ook de traditionele koek en zopie werd die dagen goed verkocht op de ijsbaan, laat Visser weten.

Hopen op nieuwe bestuursleden

Voorzitter Jaap Schuijt van IJsclub Avenhorn is blij met het afgelopen weekend waarin er op natuurijs geschaatst kon worden, maar kan nog niet zeggen of het schaatsweekend ook voor meer leden en donateurs voor de ijsclub heeft gezorgd.

"Op onze ijsbaan kon iedereen die dat wilde komen schaatsen", licht hij toe. "Waarbij het voor andere verenigingen gold dat alleen betalende leden toegelaten werden." Volgens Schuijt heeft IJsclub Avenhorn in de afgelopen jaren een afname gezien van het aantal leden en ook van enkele bestuursleden. Hij hoopt dat door het schaatsweekend op natuurijs veel mensen enthousiast worden om vanaf dit jaar lid te worden van de vereniging of bestuurstaken op zich te nemen.

De ijsclub gaat ieder jaar langs de deuren in het dorp om donaties op te halen bij de mensen thuis. "Die zijn in de afgelopen jaren teruggelopen, maar we hebben ons nog kunnen redden", zegt Schuijt. "Daar maak je je wel eens zorgen over. Het deed ons goed om het afgelopen weekend weer op natuurijs te kunnen schaatsen en we hopen dat meer mensen daardoor ons een warm hart willen toedragen."

Nieuwe seizoen afwachten

Omdat IJsclub Hoorn IJsvermaak niet beschikt over een eigen buitenbaan, maar gebruik maakt van IJsbaan de Westfries, hebben zij geen stijging gezien in het aantal aanmeldingen van nieuwe leden. Maar de vereniging hoeft zich volgens Wouter Blanken allesbehalve zorgen te maken. "Wij zijn al jaren een groeiende, gezonde vereniging en doen al meerdere jaren niet aan promotie voor onze ijsclub", vertelt hij aan WEEFF. "We worden altijd goed gevonden."

Het schaatsseizoen is volgens Wouter bijna afgelopen, en IJsclub Hoorn IJsvermaak merkt de groei van het aantal nieuwe leden meestal pas in september, als het nieuwe seizoen begint. Wel denkt hij dat het natuurijs van afgelopen week een boost kan geven aan het aantal mensen dat zich aan wil melden voor een schaatsvereniging, ook voor de clubs die gebruik maken van een eigen buitenbaan.