Docuserie over het leven van Ronald Koeman bij FC Barcelona: "We filmden alles"

BARCELONA - De documentaireserie Força Koeman is vanaf vandaag te zien op Videoland. "Dit zijn meestal stoute dromen die niet doorgaan.", zegt Jop Goslinga, die als producent meewerkte aan de serie over de trainer van FC Barcelona.

In de driedelige serie wordt Ronald Koeman gevolgd vanaf het moment dat hij trainer bij FC Barcelona wordt. Op dat moment moest van alles in gang worden gezet om het avontuur van de 57-jarige Zaankanter te volgen."Er was weinig tijd voor hem om na te denken, want hij moest snel het vliegtuig in en ineens zaten wij daar ook bij", vertelt Goslinga op NH Radio bij De Ontbijttafel. "Toen hebben we gevraagd of we dat vaker konden doen. In de weken en maanden daarna zijn we vaker geweest."

"Iedereen had kunnen bedenken dat dit leuk is", zegt Goslinga, die precies op het juiste moment de telefoon pakte. Alvorens had de producent al gesproken met Koemans zaakwaarnemer Rob Janssen en de mediaman bij zijn management. "Zij geloofden hierin. De voetbalwereld is vaak conservatief. Deuren die normaal gesproken gesloten blijven, gingen nu open en daarom is het de moeite waard voor de kijker en Koeman zelf."

Documentaireserie over Ronald Koeman: "Er was weinig tijd om na te denken" - NH Nieuws

In de serie krijgt de kijker verschillende scenes over het leven van Koeman in Barcelona te zien. Van bij hem thuis tot rondom wedstrijden. Goslinga had met Koeman afgesproken dat alles gefilmd zou worden en dat vond de trainer prima. "Koeman had ook ziets van: als je het doet, moet je het goed doen. Dan moet je niet de rafelrandjes eruit willen laten. Bij een goed verhaal hoort ook een slechte of minder goede kant. Dat hij dat zegt op de plek waar hij zit als trainer als een van de grootste clubs ter wereld, vind ik bewonderingswaardig."

Kippenvel na El Clásico

De scene die Goslinga het meest bij zal blijven is het moment na de verloren Clásico tegen Real Madrid. Bij het kijken van die beelden krijgt de producent nog steeds kippenvel. "Dan stapt hij terug in de auto. En vervolgens ontwikkelt zich een scene waarin kinderen onder de auto hangen en Koeman zit nog in de emotie van de wedstrijd. De spanning in de auto op dat moment vond ik fantastisch. Het is heel beklemmend en benauwd, maar wel heel mooi. Het laat zien hoe dichtbij je komt."

Koeman kwam gisteravond met Barcelona in actie in de Champions League. Zijn elftal bleek niet opgewassen te zijn tegen Paris Saint-Germain dat in Camp Nou met 1-4 zegevierde.

De serie Força Koeman is vanaf vandaag (17 februari) exclusief op Videoland te zien.