Grote stroomstoring in regio Alkmaar: 17.000 huishoudens klein uur zonder elektriciteit

ALKMAAR - Door een grote storing is bij duizenden huishoudens in de regio Alkmaar vanochtend de stroom uitgevallen. In totaal zijn rond de 17.000 huishoudens getroffen.

Pixabay

Dat laat een woordvoerder van Alliander aan NH Nieuws weten. De stroomstoring begon rond 11.00 uur en heeft zo'n 45 minuten geduurd. Inmiddels is het euvel opgelost. Het ging om ten minste 13 postcodegebieden in en rond Heiloo. Behalve in Heiloo waren ook huishoudens in Alkmaar, Akersloot, Driehuizen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, West-Graftdijk en Zuidschermer enige tijd verstoken van elektriciteit. Over de oorzaak van de storing kan Alliander nog geen uitspraken doen. Zie op de kaart hieronder het getroffen gebied. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Liander

Ook in Beverwijk en Heemskerk zijn problemen. Daar is volgens Liander op zo'n 300 adressen tijdelijk geen stroom. Die storing trad een half uur eerder op dan de storing in de regio Alkmaar en is naar verwachting rond 12.30 uur opgelost. Het is nog niet bekend of er een verband is.