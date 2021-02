Rekervlotbrug weken buiten gebruik: 'flopbrug' stuk door aanvaring

ALKMAAR - De Rekervlotbrug is minstens enkele weken buiten gebruik, en misschien wel langer. De brug werd vorige week maandag aangevaren door een schip en volgens gedeputeerde Jeroen Olthof is de schade 'aanzienlijk'. Een planning voor het herstel kan pas gemaakt worden nadat de schaderapportage binnen is, en die wordt pas over twee weken verwacht. Fietsers en voetgangers moeten tot die tijd omrijden en -lopen.