Amsterdam NL V Uitvinder bouwt cabine voor coronatesten: "Even schreeuwen en je bent klaar"

AMSTERDAM/AALSMEER - Amsterdammer Peter van Wees heeft in zijn loods in Aalsmeer misschien wel de uitvinding van de eeuw gebouwd: de Quick Breath Analyzer (Quba), een machine die razendsnel coronatesten uitvoert. "Honderd procent betrouwbaar, zeker weten", stelt Peter.

De roestvrijstalen cabine staat onder een zwarte tent aan de Basisweg in Amsterdam Westpoort, pal naast een coronatestlocatie. Peter legt uit hoe het werkt: "Dit is de oplossing voor iedereen die een hekel heeft aan van die stokjes in de neus. Het enige wat je hier hoeft te doen is acht tot tien seconden even lekker schreeuwen, en dan ben je klaar." Omdat de lucht in de cabine helemaal schoon is, kan Peter de virusdeeltjes herkennen die door het schreeuwen worden verspreid. "Echt met tienduizenden tegelijk komt dat uit je mond. En omdat ik dat waterdruppeltje eraf kan halen, die schil, blijft het virusdeeltje kaal over. Zo kan ik het virus identificeren."

'Revolutie in testen' Peter noemt zijn uitvinding een revolutie in testen. De Quick Breath Analyzer meet hoe besmettelijk een persoon is. "Om het reproductiegetal onder de 1 te brengen, is het niet zo belangrijk om uit te zoeken of iemand besmet is, maar of iemand besmettelijk is. Dat is een heel groot verschil. Want iemand die besmettelijk is, is besmet. Maar niet iedereen die besmet is, is ook besmettelijk."

Volgens Peter is zijn Quba een stuk betrouwbaarder en sneller dan de gangbare PCR-test. Sterker nog: "Deze is gewoon honderd procent betrouwbaar, dat weet ik honderd procent zeker." Nu moet hij het RIVM nog overtuigen. De komende tijd moet Peter zo'n tweehonderd testen gaan uitvoeren en met een wetenschappelijk onderbouwd rapport komen. Hij wordt daarbij geholpen door het bedrijf Eurofins dat wereldwijd teststraten beheert. Om de cabine te testen worden mensen die op de naastgelegen testlocatie een stokje in de neus krijgen, gevraagd om ook even in de cabine van Peter te komen schreeuwen. De Quba moet dus eerst nog worden goedgekeurd door het RIVM, maar Peter ziet hem al staan bij scholen, op grote evenementen en in de horeca. Ook vanuit het het buitenland zou er serieuze interesse zijn. Het prototype dat nu in Westpoort staat kost een slordige honderdduizend euro.