Burgemeesters staan achter verkiezingen: 'Is in democratisch belang'

NOORD-HOLLAND - Hoewel enkele OMT-leden voorzichtig opperden de Tweede Kamerverkiezingen enkele weken uit te stellen, vinden vrijwel alle Noord-Hollandse burgemeesters dat die op 15, 16 en 17 maart gewoon moeten doorgaan. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Niels Wenstedt / BSR Agency

OMT-leden als Diederik Gommers deden die oproep vanwege de opkomst van de Britse variant van het coronavirus in Nederland. Volgens de modellen zou die zich rond half maart snel kunnen vermenigvuldigen, zei Gommers onder meer in de podcast Virusfeiten. En dat is precies op het moment dat de verkiezingen plaatsvinden. Toch willen de burgemeesters - verantwoordelijk voor de veiligheid in gemeenten - dat de verkiezingen doorgaan. Daarbij wordt voornamelijk gewezen op het democratisch belang. Burgemeester Rehwinkel van Bergen zegt bijvoorbeeld: "Uitstel van verkiezingen moet echt worden vermeden. Daar gaan altijd politieke belangen mee gepaard. In het verleden moest het oorlogstijd zijn als daartoe werd besloten." Extra maatregelen Daarnaast wijzen de burgemeesters vaak op de extra maatregelen die zijn genomen. Zo wordt het stemmen dit jaar verspreid over drie dagen en kunnen mensen van zeventig jaar en ouder per post hun stem uitbrengen. In de RAI in Amsterdam komt er een stemstraat, waar kiezers vanuit de auto kunnen stemmen. In Waterland zijn op de eerste twee dagen stemlocaties open voor stemmers uit de risicogroepen en in Huizen kijkt de gemeente uit naar grotere gebouwen, zodat de anderhalvemeterregel beter gehandhaafd kan worden.

Verantwoording Voor dit artikel benaderde NH Nieuws de burgemeesters van alle Noord-Hollandse gemeenten met de vraag of zij de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart wilden uitstellen of niet. Van de 47 Noord-Hollandse gemeenten kregen we van 42 gemeenten reactie.

Maar tegelijkertijd zijn er ook twijfels, vanwege de Britse variant van het coronavirus en over de genomen maatregelen. Zo vraagt burgemeester Mans van Castricum zich hardop af of mensen niet te bang zijn om naar de stembus te komen en of het stemmen per post wel veilig is. "Al deze onderwerpen spelen mee. Alle pro’s en contra’s bij elkaar, maken dat ik een tussenpositie inneem, tussen de verkiezingen door laten gaan en ze op een ander moment organiseren", zegt Mans. Slag om de arm Wel houden verschillende andere burgemeesters, die wel uitgesproken voorstander zijn van verkiezingen op 15, 16 en 17 maart, een slag om de arm wat betreft de gezondheidssituatie half maart. Mocht die sterk verslechteren, voelen zij er wel voor om de verkiezingen uit te stellen. Tenslotte vindt burgemeester Van Dam van Hollands Kroon dat digitaal stemmen van grote waarde had kunnen zijn, als aanvulling op het stemmen per post en in het stembureau. Dat gebeurt dit jaar nog niet.