Opnieuw lichte daling in aantal positieve coronatests

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is licht gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de hele regio is het risiconiveau zeer ernstig van toepassing.

In totaal werden er in de afgelopen twee weken in West-Friesland 1.223 mensen positief getest op het coronavirus. In de periode daarvoor waren dit er 1.271.

De gemeente Koggenland spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 774 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 176 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 177.

In de gemeente Drechterland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 420,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar in die periode 83 personen positief hebben getest op corona.

Vertekend beeld

De cijfers in de regio van de laatste twee weken zouden enigszins kunnen afwijken van het daadwerkelijke aantal positief tests. Want door het winterse weer waren de teststraten in Bovenkarspel en Opmeer gesloten en sprong personeel van deze locaties bij in Zwaag.

Waar de teststraat in Bovenkarspel afgelopen maandag na 11.00 uur 's ochtends heropend werd, is sinds gisteren de locatie in Opmeer opnieuw operationeel. Daarmee heeft de regio weer drie teststraten van de GGD waar je een test kunt laten afnemen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: