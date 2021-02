Blaricumse wethouder Liesbeth Boersen opgestapt na felle kritiek gemeenteraad

BLARICUM - Blaricum moet op zoek naar een nieuwe wethouder: wethouder Liesbeth Boersen van De Blaricumse Partij heeft gisteravond haar ontslag ingediend. Ze stapt op nadat een groot deel van de gemeenteraad kritiek op haar had geuit en een interpellatiedebat had aangekondigd.

Een raadsmeerderheid van de VVD, D66, Democratisch Alternatief Blaricum en twee eenmansfracties heeft felle kritiek op het functioneren van wethouder Boersen. Die gaat met name over de bouwontwikkelingen in Blaricum. Volgens de partijen roepen de 'bouwdossiers de afgelopen jaren bij de partijen en inwoners te veel vragen op die regelmatig onvoldoende worden beantwoord'. Dat zou het de raad te moeilijk hebben gemaakt om haar controlerende taak uit te voeren.

Wethouder Boersen geeft aan zich niet te herkennen in de kritiek. Omdat ze geen ruimte voelde voor een open en onbevooroordeeld gesprek over de kritiek, en er volgens haar een onwerkbare situatie is ontstaan, diende ze gisteravond vooraf al haar ontslag in.

Dertig jaar actief als politicus

Met haar ontslag komt er - in ieder geval voorlopig - een einde aan de dertigjarige politieke carrière van Boersen in Blaricum, waarvan ze de afgelopen zeven jaar ook wethouder was. "Ik ben trots op wat ik als wethouder met hart en ziel, samen met het college en ondersteund door onze toegewijde ambtenaren, de afgelopen zeven jaar heb mogen realiseren voor Blaricum", laat Boersen in een verklaring weten.