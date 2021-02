Burgerinitiatief 'Westerpark' op de lange baan geschoven

HOORN - Op korte termijn komt er nog geen 'Westerpark' aan de Westerdijk in Hoorn. De gemeenteraad was gisteravond positief over het ingediende burgerinitiatief. Maar voor het er zou komen, moeten er nog een hoop zaken geregeld worden. Waaronder een alternatief voor de parkeerplaatsen.

De herinrichting van de Westerdijk die nu plaatsvindt is een aangelegenheid van het college, zo sneed burgemeester Nieuwenburg het onderwerp aan in de vergadering. Daardoor is het niet aan de raad om een beslissing te nemen over het ingediende voorstel.

"We vinden het koud en kil om het bij de de conclusie te laten dat het geen bevoegdheid van de raad is. Er is zelfs historisch onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt", aldus Roger Tonnaer. De plannen van de bewoners komen volgens de fractie 'net wat te vroeg'.

Parkeerplekken

Een argument wat bij alle partijen naar voren kwam, is dat er eerst nieuwe parkeerplaatsen moeten komen alvorens er plek verdwijnt aan de Westerdijk. "Wij kunnen ons er wel in vinden dat ook het parkeerterrein op termijn wordt aangepakt. Wij verwachten dat het college dit serieus gaat nemen", aldus René Assendelft van Hoorn Lokaal. Als alternatief oppert hij om te kijken naar de mogelijkheden bij de Lambert Meliszweg om daar meer parkeerplekken te kunnen winnen.

In gesprek

Wethouder Simon Broersma gaf aan dat het gesprek met de initiatiefnemers op gang was. "We hebben het ook binnen het college erover gehad dat het mooi binnen de Groenvisie past, het vergroenen van de stad." Volgens Broersma wordt het 'makkelijker praten voor het initiatief als de parkeerplekken bij het stadsstrand zijn aangelegd'. Dat is over twee jaar.

In aanloop daarna belooft de wethouder in gesprek te blijven met de bewoners. "We kunnen volgens mij goed aan de slag om samen met deze bewoners om tafel te gaan en door te praten wat zij precies willen."

