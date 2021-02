Een bank die een leven lang meegaat: "Dat gevoel wil ik weer terug"

AMSTERDAM - Jorrit Tol heeft zijn hart verpand aan de meubelindustrie, maar zag tot zijn verdriet dat er steeds minder aandacht voor kwaliteitsmeubels was. Een groot deel van de sector is de consument uit het oog verloren en maakt zich vooral druk om de winstmarge voor de fabriek en de meubelwinkel. Jorrit besloot daarom zijn hart te volgen en zijn eigen meubelmerk in de markt te zetten.

De Amsterdammer denkt met weemoed terug aan de tijd dat je een bank kocht die soms wel een leven lang meeging. "Ik ben niet goedkoop, en daarom lever ik direct van fabriek aan consument.", aldus de jonge ondernemer. "Want dan blijft er meer geld over voor de productie". En zo is het onder andere aan Jorrit te danken de meubelindustrie voor ons land behouden blijft.

Pak an doen

