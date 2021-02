Noord-Holland NL V Het heden, verleden en de toekomst bij: Pak An Doen (22)

NOORD-HOLLAND - Al meer dan 250 jaar verkoopt Jacob Hooy kruiden en specerijen in Amsterdam. En hoewel de tijd stil lijkt te staan in de oorspronkelijke winkel, gaat het bedrijf wel met zijn tijd mee. Tegenwoordig gaan er ook oliën en cosmetica over de toonbank. In een grote hal in Limmen staan zo'n 4000 verschillende producten waarvan de cannabisolie een topper is.

Jorrit Tol werkt als startend ondernemer aan een duurzame wereld. Hij maakt meubelen die de tand des tijds kunnen doorstaan. Degelijke en vooral comfortabele zitbanken, maar wel met een tijdloze snit zodat je niet iedere 5 jaar een nieuwe hoeft te kopen. De tijd dat je met je trouwen een goede bank kocht voor de rest van je leven, ligt ver achter ons. Maar als het aan Jorrit ligt komt die tijd terug in een nieuw jasje. Daar steekt hij als ondernemer graag zijn nek voor uit.

In een ander deel van de stad kijkt Harro Stokman naar de toekomst. Zijn bedrijf Kepler Vision, is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Technologische hoogstandjes waarbij computersystemen leren om zelf na te denken. Als voormalig wetenschapper wil hij de techniek graag gebruiken om 'iets' terug te doen voor de maatschappij. Zijn 'night nurse' helpt de verzorgers in een instelling en waarschuwt als bewoners 's nachts uit bed zijn of op de grond gevallen zijn.

