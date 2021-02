Telstar verliest met 2-1 van NAC

NAC was de bovenliggende partij in de eerste helft. Telstar-keeper Jasper Schendelaar hield de Witte Leeuwen met een aantal puike reddingen op de been. Op slag van rust was het Glynor Plet die tegen de verhouding in de 1-0 binnentikte. Dit deed de spits na prima voorbereidend werk van Cas Dijkstra.

"Ik gun ze zo dat ze zichzelf belonen en dat komt er even niet van. Dat is heel erg vervelend", was het commentaar van trainer Andries Jonker.