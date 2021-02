Telstar verliest inhaalduel van NAC

NAC was de bovenliggende partij in de eerste helft. Telstar-keeper Jasper Schendelaar hield de Witte Leeuwen met een aantal puike reddingen op de been. Op slag van rust was het Glynor Plet die tegen de verhouding in de 1-0 binnentikte, na prima voorbereidend werk van Cas Dijkstra. Vlak na rust zette El Allouchi de bezoekers op gelijke hoogte.