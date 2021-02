Alsnog gestorven maanvis blijkt diverse kwalen onder de leden te hebben gehad

TEXEL - De maanvis die onlangs na zes weken opvang bij Ecomare overleed, was ziek. Dat blijkt uit onderzoek van specialisten van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij ontdekten dat de vis verschillende kwalen onder de leden had.

Het was een jong mannetje en de vis woog ongeveer 28 kilogram, schrijft onze mediapartner de Texelse Courant. De specialisten vonden zweren in de slokdarm, buikvliesontsteking en een deels verkleefd maagdarmkanaal vol lintwormen. Dit bevestigt het vermoeden dat het dier meer problemen had dan alleen de kou, toen hij in december op Texel aanspoelde.

De dierverzorgers van Ecomare hadden nooit eerder een maanvis in de opvang gehad. Door veel contact te onderhouden met collega's bij aquaria in andere landen, die ook maanvissen opvangen, hebben ze ervaringen en gedragingen van deze vissoort leren kennen.

"Ik baalde enorm toen we hem 's ochtends dood aantroffen in het aquarium", zegt dierverzorger Jarco Havermans, die veel tijd en energie in de vis heeft gestoken. "Maar ik vond het een mooie ervaring om voor een maanvis te zorgen. Hopelijk kunnen we met de lessen die dit dier ons geleerd heeft, een volgende helpen."