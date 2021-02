Regio telt 464 positief getesten, 7 mensen overleden

ALKMAAR - Het aantal positief getesten op het coronavirus komt in de regio uit op 464 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws via Localfocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio geldt, net als in de rest van het land, nog altijd het risiconiveau 'zeer ernstig'

De gemeente Alkmaar heeft vergeleken met de rest van de regio het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 206,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er in Alkmaar van momenteel 226 mensen bekend is dat zij het virus hebben. Één persoon ligt in het ziekenhuis.

Dijk en Waard

In Heerhugowaard zijn 101 besmettingen geconstateerd, wat neerkomt op 175,4 besmette mensen per 100.000 inwoners. Drie inwoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. In de afgelopen week zijn drie Heerhugowaarders aan het virus gestorven. Langedijk telt 42 besmette inwoners en doet het wat beter dan de naastliggende gemeente met 93,8 besmette mensen per 100.000 inwoners.

BUCH

In de BUCH-gemeenten liggen de cijfers lager. In de gemeente Castricum werden 47 inwoners positief getest, wat inhoudt dat er per 100.000 inwoners 130,6 mensen zijn besmet. Één persoon is overleden.

Heiloo heeft het laagste aantal besmettingen. Daar komt de teller neer op 20 besmette personen, ofwel 83,4 mensen per 100.000 inwoners. Één inwoner ligt in het ziekenhuis.