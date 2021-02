Liefst achttien coronadoden in week tijd in, veertien in Wormerland

ZAANSTREEK-WATERLAND - In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het aantal geregistreerde coronadoden is daarentegen enorm: achttien in de regio Zaanstreek-Waterland, veertien in de gemeente Wormerland. In de regio is nog onverminderd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

In Landsmeer zijn naar verhouding de meeste besmettingen in de regio. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 444 mensen positief getest op corona. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 51 mensen positief hebben getest. In de periode daarvoor waren het er 31.

In buurgemeente Oostzaan zijn naar verhouding de minste besmettingen van de regio geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 123 inwoners positief getest, dat komt in de praktijk neer op 12 mensen. Vorige week waren dat er nog 36.

Niet zo vaak open als normaal

Belangrijk om bij de cijfers te vermelden is dat door het winterse weer de teststraten niet zo vaak open waren als normaal. Zo waren teststraten bijvoorbeeld maandag een groot deel van de dag gesloten.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: