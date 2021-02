Viruswaarheid wraakt gerechtshof in hoger beroep over avondklok

NOORD-HOLLAND - In het hoger beroep dat het kabinet aanspande tegen het vonnis om de avondklok per direct op te heffen, heeft de actiegroep Viruswaarheid het gerechtshof gewraakt. Volgens Viruswaarheid zijn de rechters vooringenomen, schrijft de NOS .

Na een schorsing van de zitting, zei de voorzitter van het Haagse gerechtshof dat een wrakingskamer wordt samengesteld die het wrakingsverzoek van Viruswaarheid gaat beoordelen.

Een jurist van Viruswaarheid gaf vier voorbeelden waaruit volgens de actiegroep blijkt dat het gerechtshof vooringenomen is. Zo vindt het hof het hoger beroep van de Staat spoedeisend, terwijl er vandaag een uitgebreid vonnis is gekomen. Viruswaarheid zegt dat het vonnis eerst zorgvuldig bestudeerd moet worden. Daarnaast heeft de voorzitter van het hof per vergissing de oude naam van de actiegroep, Viruswaanzin, gebruikt. Bovendien zou de rechter ten onrechte hebben gezegd dat alleen de advocaat van Viruswaarheid het woord mag voeren. Tot slot zegt Viruswaarheid dat ze geen eigen journalist mocht meenemen.

Wrakingskamer

De wrakingskamer buigt zich nu over het wrakingsverzoek. Viruswaarheid kreeg de mogelijkheid om het wrakingsverzoek toe te lichten. De voorzitter van het gerechtshof Tan-de Sonnaville reageerde ook op het verzoek. "Ik ben niet vooringenomen. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk naar elke zaak te kijken", zei ze. Volgens de advocaat van de Staat "frustreerde het wrakingsverzoek de rechtsgang in hoger beroep." Hij benadrukte nogmaals dat er grote spoed achter deze zaak is.

De wrakingskamer heeft zich nu teruggetrokken om het verzoek te beoordelen en zal later met een uitspraak komen. De zitting is hier te volgen.