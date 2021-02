Zesde verdachte (16) dodelijke schietpartij parkeergarage Hakfort aangehouden

AMSTERDAM - De politie heeft een zestienjarige jongen uit Amsterdam aangehouden voor de dodelijke schietpartij begin februari in een parkeergarage in Zuidoost. In totaal zijn er nu zes personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar twee daarvan zijn al vrijgelaten.

De dodelijke beschieting vond op 2 februari plaats in parkeergarage Hakfort in Zuidoost. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis. Vlak na de schietpartij werden drie verdachten van 16, 18 en 20 jaar aangehouden, waarvan er al twee zijn vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie waren er te weinig ernstige bezwaren om hen vast te houden.

Vorige week werden er twee nieuwe verdachten aangehouden, te weten een 26-jarige man en een zeventienjarige jongen. De zestienjarige verdachte werd afgelopen vrijdag opgepakt en zit in voorlopige hechtenis, meldt de politie. Zijn rol in de schietpartij wordt nu onderzocht.