Wederom daling van aantal coronabesmettingen

HAARLEM - Het aantal mensen in Haarlem en omstreken dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch is het risiconiveau nog steeds 'Zeer Ernstig' in de regio van toepassing.

De daling is het grootst in Bloemendaal. Daar is het aantal besmettingen meer dan gehalveerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 149 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 35 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 78.

In Heemstede was de daling het laagst. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 158 mensen positief getest ten opzichte van 172 positief geteste mensen in de vorige periode. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 43 personen positief hebben getest op corona.

En ook in Haarlem was de daling goed zichtbaar; van 411 naar 307 positief geteste personen. De afgelopen periode zijn er 189 per 100.000 inwoners positief getest ten opzichte van 252 personen per 100.000 in de voorgaande periode.

Zandvoort doet het ’t beste in de regio. In de afgelopen periode zijn er maar 21 nieuwe besmettingen bij gekomen, 123 positieve testen per 100.000 inwoners.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: