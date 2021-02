ZAANDAM - Abdula Al-Hasani van avondwinkel Wibaut heeft drie zware weken achter de rug. "Ik mis in de weken van de avondklok minstens 50 procent van mijn omzet." Hij juicht het daarom toe dat de rechter de avondklok opzij heeft geschoven en wil open vanavond. Wel zit hij nog in onzekerheid over het hoger beroep dat het kabinet heeft aangespannen tegen het besluit. "Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren."

Onzekerheid bij avondwinkel: open vanavond of niet?

Het besluit van de rechter kwam uit het niets voor de jonge ondernemer. "Ik dacht eerst: het zal toch geen echt nieuws zijn dat de avondklok wordt ingetrokken. Het was heel onverwachts. We zijn nu drie weken in de avondklok en het is een stuk rustiger dan normaal." Teleurstellen De afgelopen weken moest hij regelmatig mensen teleurstellen die ‘s avonds ondanks de avondklok toch inkopen wilden doen. "Ik mag na acht uur ook geen alcohol verkopen, daar wordt ook geen begrip voor getoond. Het liefst zou ik het doen, maar de risico’s die daaraan zitten zijn het niet waard om het te doen. Het zijn meestal ook vaste klanten die ik nu teleur moet stellen. We bezorgen na negen uur wel aan huis, zo proberen we ze toch een beetje tevreden te stellen."

Quote "We blijven doorgaan met ondernemen" mede-eigenaar avondwinkel Abdula Al-Hasani

De ondernemer zegt hoogstwaarschijnlijk open te gaan vanavond, tenzij het echt verboden wordt. Eén ding is zeker: "We proberen ons tijdens elke situatie zo goed mogelijk aan te passen. We blijven doorgaan met ondernemen."