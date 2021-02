Drugslab, ketels en crystal meth aangetroffen bij grote politieactie

WEST-FRIESLAND - In een groot onderzoek naar synthetische drugs heeft de politie vandaag zestien locaties doorzocht, onder meer in Wervershoof, Enkhuizen, Bovenkarspel en Broek op Langedijk. De politie ontdekte een drugslab en ketels voor de productie van de drug crystal meth. Er zijn zes mensen aangehouden.

Onder de doorzochte zestien locaties waren elf woningen, twee garages, twee loodsen en een bedrijfspand. In het West-Friese Wervershoof trof de politie een drugslab aan voor het produceren van de drug crystal meth en een aantal kilo's van de drugs.

Ketels en crystal meth

Ook was er een doorzoeking in Enkhuizen. Hier werd geen lab aangetroffen, maar wel enkele kilo's crystal meth. In het naastgelegen dorp Bovenkarspel trof de politie grondstoffen aan voor de productie van synthetische drugs. De ketels die nodig zijn voor de productie stonden in een bedrijfspand in Broek op Langedijk.

Ook buiten de provincie werden locaties doorzocht. In het Gelderse Hattem vond de politie 2,8 miljoen sigaretten die vermoedelijk illegaal zijn geïmporteerd. De sigaretten en de drugs zijn in beslag genomen. Er ook zeven auto's, contant geld en een aantal dure horloges meegenomen.

Criminele organisatie

Er zijn zes personen aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet en een iemand voor witwassen. Het Openbaar Ministerie linkt deze verdachten aan een criminele organisatie die ook verantwoordelijk was voor een professioneel chrystal methlab in Montfoort, dat in augustus vorig jaar werd opgerold. Voor betrokkenheid bij dat lab werden destijds ook twee mannen uit Hoorn en Zaandam aangehouden.

Volgens de politie gaat het om een omvangrijk onderzoek waarbij veel informatie is verkregen door ontsleutelde EncroChat-berichten tussen de verdachten. De politie geeft aan dat het onderzoek wordt vervolgd en sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie deelde onderstaande video over de doorzoekingen van vandaag.