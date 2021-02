Aantal Gooise coronapatiënten neemt langzaam weer toe

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week verder toegenomen ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe coronapatiënten lag afgelopen week ruim twaalf procent hoger, ongeveer eenzelfde stijging als een week eerder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Laren heeft over de afgelopen week van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 195 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 22 personen positief zijn getest op corona.

Naast Laren heeft ook Blaricum nog relatief veel besmettingen. Van alle Gooise gemeenten steeg het aantal coronapatiënten daar het hardst. Afgelopen week werden in Blaricum per 100.000 inwoners 182 mensen positief getest. Dat komt neer op 21 mensen. Vorige week kwamen er 'slechts' 8 nieuwe besmettingen bij.

Ook Hilversum scoort nog hoog met 188,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 171 personen positief zijn getest op corona.

Minder coronapatiënten in Weesp, wel stijging

In Weesp ligt het aantal nieuwe besmettingen het laagst. In de stad zijn de afgelopen week per 100.000 inwoners 146,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er in Weesp de afgelopen week 29 personen positief zijn getest op corona. Dat zijn er wel bijna twee keer zoveel als een week geleden.

Kanttekening bij de cijfers van afgelopen week is wel dat door het winterse weer de teststraat niet net zo vaak open was als normaal. Zo waren teststraten bijvoorbeeld maandag een groot deel van de dag gesloten.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: