Moelijke tijd voor Rundveemuseum na brand: meerdere koeien alsnog overleden

AARTSWOUD - Twee koeien hebben de brand in het Rundveemuseum alsnog niet overleefd. Ook een kalfje werd deze week dood geboren. Hoewel de koeien in de nacht van 7 op 8 februari in veiligheid werden gebracht toen er brand uitbrak in de hooischuur, blijkt de rook hen toch fataal te zijn. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een hulpactie.

Het is een emotionele tijd voor het museum en de cliënten van de naastgelegen zorginstelling. "Het is tijd om de schade op te nemen. Die is groot en het zal tijd vergen alles te herstellen.", aldus Hanneke Verhulst van het museum. Sinds de brand is het lot van de koeien de eerste zorg van de vrijwilligers. "Met man en macht is het vee in de nacht van de brand met behulp van de brandweer uit hun benarde positie gered." De koeien werden met een veewagen naar een stal in Terdiek gebracht.

NH Nieuws / Chantal Bos

Het museum heeft bijzondere oud-Hollandse koeienrassen. Verhulst: "Door de rook is er een Groninger Blaarkop overleden, een dag later bleek ook de Baggerbonte koe het niet te redden. We hopen dat het dierenleed nu stopt. Een roodbonte koe is over een maand uitgerekend. Nu maar duimen voor nieuw en gezond leven." Emotionele tijd Ook voor de cliënten van zorginstelling de Prinsenstichting - waar jongeren met een lichte beperking wonen en werken - is het een zware tijd. "Twee keer per dag gaan ze met begeleiding naar Terdiek om de dieren te verzorgen. Ook voor hen is het een emotionele tijd."

Rundveemuseum Aartswoud

Hulpactie in de maak In de afgelopen week heeft het museum al veel hulp aangeboden gekregen. Er wordt daarom gewerkt aan een hulpactie. "Hierover komt zo spoedig mogelijk informatie. Het is heel fijn dat het Rundveemuseum bij velen na aan het hart ligt. Dat is beslist een steun in de rug en geeft het bestuur, de cliënten van de Prinsenstichting en de vrijwilligers goede moed om naar de toekomst te kijken." Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte, de dag na de brand:

Brand hooischuur Rundveemuseum Aartswoud - NH Nieuws