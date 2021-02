Burgemeester Roemer boos op Defensie: "Er zou even een heli boven de wijk vliegen"

ALKMAAR - Defensie heeft de gemeente Alkmaar onjuist geïnformeerd over de oefening van de Landelijke Eenheid aan de Piccassolaan in Hoefplan vorige week woensdag. Dat stelt burgemeester Emile Roemer tegen NH Nieuws. Hij uit zijn ongenoegen in een boze brief, die nog deze week bij Defensie op de deurmat valt. "Een duidelijke misser", aldus Roemer.

Buurtbewoners reageerden vorige week woest op de onaangekondige oefening in hun woonwijk. Zij waanden zich - toen de kogelschoten en helikopters hen plots om de oren vlogen - in een soort oorlogsgebied. "Mijn hond heeft uit angst in huis gepiest. Ik heb zelfs 112 gebeld. Waarom zijn we niet gewaarschuwd?", reageerde een geschrokken bewoner. Memo Dat de Dienst Speciale Interventies die dag in Hoefplan zou oefenen op 'verdachte situaties', wist de gemeente Alkmaar. Maar dat bewoners urenlang zouden worden geconfronteerd met rondrennende snipers en laagvliegende helikopters, stond niet in de memo van Defensie. "Er zou eventjes een helikopter boven de wijk vliegen, maar dit is absoluut niet naar ons gecommuniceerd", reageert Roemer. De helikopter die bewoners aan het schrikken maakte. Tekst gaat door onder de video.

De helikopter maakte bewoners aan het schrikken - NH Nieuws

Klopjacht De omvang van de oefening zorgde gedurende de dag voor flink wat overlast in de buurt. Via social media deelden nietsvermoedende bewoners beelden van de in scène gezette klopjacht. Zo reed een Alkmaars stel voorbij een sniper op een brug, die met zijn mitrailleur iets of iemand in het vizier leek te hebben. In de brief, die vandaag op de post gaat, uit de burgemeester zijn ongenoegen over de inlichting van Defensie aan Alkmaar. "De gemeente is verkeerd ingelicht en ook bewoners zijn van te voren niet ingelicht door Defensie over de georganiseerde oefening. Oefeningen zijn natuurlijk belangrijk, maar er moet wel rekening worden gehouden met de omgeving en daar was nu geen sprake van."

Lees ook Play Alkmaar Landelijke Eenheid oefent klopjacht in woonwijk met helikopters en mitrailleurs