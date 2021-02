Deel kapotte natuurstenen Langestraat binnenkort bij wijze van proef vervangen

ALKMAAR - Een deel van vele beschadigde stenen in de Langestraat wordt volgende week vervangen. Dat laat de gemeente weten aan NH Nieuws. Het vele laden en lossen in het centrum de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de dure natuurstenen beschadigd zijn geraakt. Er komt een proefvlak met nieuwe bestrating.

Er wordt al een tijdje gemopperd over de vele beschadigde straattegels in de Alkmaarse Langestraat, meldde Alkmaar Centraal vrijdag al . Door corona is het herstel nog eens vertraagd, maar rond 21 februari is het zover.

Wethouder Robert te Beest: "Omdat het lastig blijft te voorspellen hoe lang de maatregelen nog duren, hebben we besloten het werk alsnog te starten. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden en klaar te zijn voordat er mogelijk versoepelingen komen. Mocht dit toch eerder zijn dan dat de werkzaamheden afgerond zijn, dan gaan we kijken of we met deze ondernemers een passende oplossing kunnen vinden."

Het besluit is genomen in goed overleg met Alkmaars Bolwerk, de vereniging van ondernemers in de binnenstad. Voorzitter Hans van de Leygraaf: "De werkzaamheden moeten gebeuren. Door nu te beginnen met de werkzaamheden hopen we zo min mogelijk overlast te hebben in de periode dat de stad weer open is voor publiek."

Zelfde soort

Om het straatbeeld niet te veranderen wordt dezelfde soort natuurstenen tegels gebruikt. Dat betekent wel dat er een betonnen funderingslaag moet worden gestort. De hele klus gaat ongeveer vijf weken duren en daarna moet het beton nog zo'n twee weken uitharden.

Laden en lossen zal gedurende die zeven weken via de andere kant van de straat moeten gebeuren. Shoppers kunnen via de anderhalve meter brede zijstroken de werkzaamheden passeren. Vanwege corona is de ene zijstrook gereserveerd voor wandelaars in de ene richting en de andere zijstrook voor wandelaars in tegengestelde richting.