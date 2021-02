Overgang naar aardgasvrije woningen verloopt moeizaam: "Hopen op technische doorbraken"

NOORD-HOLLAND - De omschakeling van aardgas naar duurzame alternatieven blijft volgens gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland voor veel gemeenten taaie materie. En dat terwijl in het in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn. "Het is hopen op essentiële doorbraken in de techniek."

In 2017 en 2018 zijn in Noord-Holland van de 1,19 miljoen bestaande woningen in totaal 2.700 woningen aardgasvrij gemaakt. Deze woningen gebruikten begin 2019 helemaal geen gas meer, terwijl ze dat in 2017 of 2018 nog wel deden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Dus 0,2 procent van de bestaande huizen is aardgasvrij gemaakt. Volgens deskundigen is het voor gemeenten een lastige opgave. En dat terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken dat, landelijk gezien, in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn.

Langzaam

Dat de transitie niet op het gewenste tempo gaat, heeft volgens Lucia van Geuns, energie-adviseur verbonden aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies, met diverse aspecten te maken: "In eerste instantie zouden nieuwe huizen worden aangepakt, maar dat is door de huidige stikstofkwestie, PFAS en de hele coronacrisis een beetje in de klad gekomen." Ook het blok voor blok aanpakken van de huizen van woningcorporaties gaat volgens haar langzamer dan aanvankelijk gedacht.

