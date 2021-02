Landbouwmuseum slachtoffer van fraude: "Bedreigingen en intimidatie, niet fijn"

BREEZAND - Duiters, Polen, Hongaren: wekelijks staan ze voor de deur van het toekomstige landbouwmuseum van Jack Vermaire. Ze denken een goede deal te hebben gesloten voor een trekker of hakselaar, maar komen bedrogen uit. Een oplichter gebruikt het adres van het museum en de naam van een voormalige handelaar uit Breezand op zijn website. Als blijkt dat de kopers voor niets komen, loopt de spanning vaak op. Jack Vermaire is het zat: "Het is zorgelijk. Ik durf hier nog niet te wonen."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Sinds Jack Vermaire in november het bedrijfspand aan de Wijdenes Spaansweg in gebruik heeft genomen is het een komen en gaan van buitenlandse kopers die verwachten hun landbouwvoertuig op te kunnen halen. "Ze kijken door het raam en zien trekkers staan, maar dat zijn museumstukken. Ze hebben zeshonderd tot duizend kilometer gereden en soms wel tienduizend euro aanbetaald en willen niet met lege handen vertrekken." Het resultaat is een reeks van ongewenste gasten in de bedrijfshal, onaangename confrontaties en bedreigingen. "Ik probeer ze uit te leggen dat ze zijn opgelicht en de meesten snappen het wel, maar het is soms ook wel bedreigend als er drie man de hal binnenstapt." Tekst gaat verder onder de video.

Landbouwmuseum Breezand slachtoffer van fraudezaak - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De fraudeur die zijn kopers naar Breezand laat komen, misbruikt de naam van Richard Oosterling, een voormalig handelaar in landbouwvoertuigen uit de regio. Deze echte Oosterling is bang voor wraakacties. "Je weet niet hoe ver de kopers gaan. Ik heb vier jonge kinderen thuis en het is best spannend als er een auto met buitenlands kenteken langsrijdt." Ook buurman Fred Steenvoorden heeft flinke overlast van gefrustreerde kopers. Hij kreeg vlak voor kerst een whatsappbericht van een van de gedupeerden van de fraudezaak: "Die schreef dat het met kerstnacht wel eens fout kon gaan. Ik word gewoon bedreigd, terwijl we er niets mee van doen hebben." Aangifte Pamfletten aan de deur waarschuwen inmiddels in drie talen dat de buitenlandse kopers aan het verkeerde adres zijn. Vermaire heeft met Oosterling geprobeerd aangifte te doen bij de politie, maar die zegt ze geen gedupeerden zijn van de fraudezaak. "Dat zijn we wel. Ons adres en naam worden gebruikt en er komen hier zomaar mensen binnen die we hier niet willen hebben." Tekst gaat verder onder de foto.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos