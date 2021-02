Met verhuizing bedreigde Hilversumse ouderen krijgen 'passende locatie'

Bewoners van het Hilversumse woonzorgcentrum kregen vorige maand per brief te horen dat ze huis en haard moeten verlaten omdat het centrum een grote renovatie staat te wachten en straks van functie verandert. Volgens zorggroep Amaris is het pand na de verbouwing niet meer geschikt voor 'kwalitatieve langdurige woonzorg'. Het wordt dus een revalidatiecentrum, waardoor er voor de huidige bewoners geen plek meer is.

De grote onrust onder de bewoners van het verzorgingshuis leidden vorige maand tot raadsvragen van Hart voor Hilversum, de grootste politieke partij van de gemeenteraad.

Hilversum heeft na de vragen gesproken met de directie en het bestuur van Amaris Gooizicht. Het laat weten er op gerust te zijn dat de bewoners goede begeleiding krijgen bij hun verhuizing en ook voldoende tijd om dat nieuws eerst te verwerken. Er wordt de komende tijd gesproken met de bewoners en hun naasten, zo verzekert de directie.

Andere locaties

De bewoners van Amaris Gooizicht hebben te horen gekregen dat ze kunnen verhuizen naar het Laarder verzorgingshuis Theodotion. Daar is een afdeling vrijgemaakt voor de komst van de ouderen. Een flinke groep ziet dat echter niet zitten, omdat ze Hilversum niet uit willen. Dat hoeft ook niet per se, zo stellen burgemeester en wethouders na gesprekken met de Amaris-directie. Er zouden ook in Hilversum mogelijkheden zijn.

Toch betekent dat niet dat er voor iedereen zomaar plek is op een andere locatie in Hilversum. Dat heeft te maken met de beschikbare plekken. Het is voor de ouderen beperkt mogelijk om over te stappen naar Nieuw Zuid, een nieuw woonzorgcentrum van Amaris in Hilversum. Daarnaast kunnen de bewoners een gooi doen naar een plekje in een verzorgingshuis van zorgkoepels HilverZorg en Inovum. "Echter, daar is vanwege wachtlijsten mogelijk niet direct plaats en is het dus op dit moment niet duidelijk of men daar binnen een redelijke termijn terecht kan", stellen burgemeester en wethouders.

Verdere planning

Wanneer de bewoners van Amaris Gooizicht nu echt weg moeten, is nog niet duidelijk. Bewoners hebben veel zorgen dat dat al op 'korte termijn' zou zijn. Hilversum heeft die zorgen nog eens extra onder de aandacht gebracht bij Amaris en stelt vinger aan de pols te houden. "Het bestuur en de directie zijn zich ervan bewust dat er tijd nodig is voor de bewoners om een goede afweging te maken over waar men heen kan en wil. En dat een verhuizing op hoge leeftijd extra zorgvuldig moet gebeuren. De uiteindelijke planning is aan zorgorganisatie Amaris."