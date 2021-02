Rob (56) naar operatietafel voor 'Facebook-nier': "Het is een wonder"

HEEMSKERK - Een groot wonder: zo noemt Rob van der Raaf (56) de donortransplantatie die woensdag op de kalender staat in het AMC ziekenhuis in Amsterdam. De Heemskerker vond na een oproep op Facebook een donornier. "Dat dit op deze manier kan, is gewoon echt heel bijzonder."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Rob van der Raaf stapte vanochtend met 'gezonde spanning' het dialysecentrum in Beverwijk binnen. Niet vreemd, want als morgen de donortransplantatie volgens plan verloopt, dan trekt hij vandaag voor de laatste keer de deur in het centrum achter zich dicht. Een einde aan grote onzekerheid over de toekomst van zijn leven gloort, net als het einde van het juk om drie keer per week aangesloten te moeten worden aan een dialyseapparaat. "Ik hoop er zo op om mijn oude leven weer terug te krijgen", vertelt hij opgewekt. "Wat dat is? Juist de kleine dingen die ik mis: de normale huis-, tuin- en keukenklusjes die niet meer gaan. Maar ook om zonder beperkingen te sleutelen aan mijn motorfiets." Oproep Hoe anders was het gevoel op zondag 26 augustus in 2019. Rob was de wanhoop zelfs nabij. Zijn donornier, die hij in 2010 ontving, had na een infectie nog slechts een functie van acht procent. Wachten op een donor kon drie tot vijf jaar gaan duren en dat betekende dat hij zich grote zorgen moest maken over de toekomst van zijn leven. De voormalig Hoogoven-medewerker besloot daarom zijn stoute schoenen aan te doen en een emotionele oproep te plaatsen op zijn Facebook-account met de vraag of iemand - met dezelfde bloedgroep - hem een nier zou willen schenken. Een paar weken later blijken de wonderen de wereld nog niet uit. Rina Bleeker, nota bene de buurvrouw van vier huizen verderop, zag de oproep en besloot om hem te helpen. "Als ik het niet zou doen, dan zou ik me schuldig voelen als het verkeerd met hem zou aflopen", zei ze destijds tegenover NH Nieuws. Rina Bleeker zag de oproep van Rob voor een nier via Facebook en aarzelde niet. Tekst gaat verder onder de foto.

NH / Dennis Mantz

Morgen, na vele onderzoeken te hebben ondergaan, is het dan eindelijk zover: Rina en Rob maken zich op om naar de operatietafel te worden gerold. "Toen ik in januari het belletje kreeg van de arts dat het in maart dit jaar zou gaan gebeuren, dacht ik nog wel van: 'oeps, dan komt het nu wel dichtbij'",vertelt Rina met een lach. "Maar ik heb nooit geen moment getwijfeld. Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat. En hoe mooi zou het zijn als ik Rob straks weer zie stralen in de straat en echt verschil heb kunnen maken voor zijn leven. Dat is waar ik het voor doe en kan ik dan alleen maar van genieten. Voor mij verandert er ook niet veel, behalve een litteken natuurlijk." Rina zal morgen als eerste onder het mes gaan, rond de klok van 9 uur. Als de nier uit haar lichaam is verwijderd, dan volgt de operatie voor Rob naar verwachting tussen 11 en 12 uur - mits de nier van Rina goed functioneert. "De operatie is natuurlijk erg spannend. Het is ook niet zonder risico's. Maar het blijft ook ongelooflijk bijzonder dat ze dit wil doen en dat zegt heel veel over haar. We hopen dat alles goed gaat."

Quote "Hoe mooi zou het zijn als ik Rob straks weer zie stralen in de straat en echt verschil heb kunnen maken voor zijn leven" Rina bleeker, doneert nier aan haar buurman

De transplantatie zal volgens Rina de relatie met haar buurman niet veranderen. "Misschien voor hem wel, maar voor mij blijven we 'gewoon' buren. Ik ben gewoon blij dat ik hem hiermee kan helpen." Waarschuwing Nierstichting Nederland laat aan NH Nieuws weten dat de wachttijd op een donor 3 tot 5 jaar kan duren. Jaarlijks overlijden zo'n 150 mensen die op de wachtlijst staan en snappen daarom eens te meer de weg die Rob bewandelt. "Maar dit is zeker geen makkelijke weg via social media. Sommige mensen maken er misbruik van door er bijvoorbeeld veel geld voor te vragen. Ook is het mentaal geen makkelijke route, want je moet met alle aandacht die je krijgt wel stevig in je schoenen staan", aldus een woordvoerder van de stichting. In oktober 2019 maakte NH Nieuws met Rob en Rina onderstaande video:

