De kaarten zijn geschud: welke supermarkt komt in mijn Deen-filiaal?

In totaal behelst de verkoop 80 winkels, twee distributiecentra en het hoofdkantoor. In de regio Alkmaar zijn negen DEEN-filialen.

In Bergen, Broek op Langedijk, Castricum, Heerhugowaard en Limmen worden de winkels overgenomen door Deka. Vomar neemt de filialen in Alkmaar (De Mare) en Zuid-Scharwoude over, en in Akersloot en Noord-Scharwoude worden de winkels een Albert Heijn.

Het is niet bekend wat Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en Dekamarkt betalen voor de overname. Verwacht wordt dat de overname in de tweede helft van dit jaar een feit is.