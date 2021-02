Spareribs op schoot en lampje op dashboard: restaurant serveert corona-proof in auto

LEIMUIDERBRUG - Een drankje, een diner en zelfs een gezellig lampje op je dashboard. Een restaurant biedt sinds afgelopen vorige week de mogelijkheid om in je auto op de parkeerplaats een lunch of diner te nuttigen. "Voor de zekerheid hebben we een emmertje sop klaarstaan."

Grand Café De Parel

"Veel zaken zijn na de noodgedwongen sluiting direct begonnen met bezorgen", vertelt Jeffrey Alberts, eigenaar van Grand Café De Parel. "Maar wij niet, want ons restaurant ligt vrij afgelegen." Vanwege de locatie - aan de oever van de Ringvaart, iets ten zuidwesten van de Westeinderplassen - is het afzetgebied te beperkt en zijn de afstanden te groot om de kwaliteit te waarborgen, vertelt Alberts. Coronaproof concept "Maar mijn personeel en ik hadden wel weer de drang om iets te doen, zin in de routine en in een praatje", verklaart hij zijn zoektocht naar een concept dat in coronatijd wél mogelijk is. "Want ik leefde van persconferentie naar persconferentie, en dat leverde iedere keer een teleurstelling op." Een voordeel van de relatief afgelegen locatie is dat hij veel parkeerruimte heeft. "Daarom heb ik besloten er een drive in-restaurant van te maken", legt Alberts uit. "Gasten kunnen reserveren of gewoon komen aanrijden, en krijgen dan bij de ingang van de parkeerplaats een plek aangewezen." Zodra je op je eigen parkeer-en-dineerplaats staat, komt er iemand uit de bediening richting je auto. "Niet met een waxinelichtje, zoals in het restaurant", aldus Alberts, "maar met een lampje voor op je dashboard. Dan wordt ook je drankje opgenomen en krijg je stokbrood met kruidenboter, net als in het restaurant." Artikel gaat door onder Facebookpost

Om het logistiek 'behapbaar' te houden, is de menukaart minder uitgebreid dan gebruikelijk, vertelt de restauranteigenaar. De fysieke kaart krijg je in je auto aangereikt, en om de sfeer van het restaurant zoveel mogelijk na te bootsen heeft Alberts een speciale Spotify-playlist samengesteld die je in je auto kunt afspelen. "We hebben speciale dienbladen aangeschaft, zodat je een eigen tafeltje op schoot hebt", legt hij uit hoe de gerechten worden geserveerd. "Je zou misschien denken dat het niet zo handig is om spareribs te serveren, maar omdat het zo'n populair gerecht is, doen we dat wel. Natuurlijk wel met vochtige doekjes erbij." Valentijnsdag Afgelopen zondag - Valentijnsdag - was de parkeerplaats afgeladen, vertelt Alberts. "Gasten zijn zeer inventief", voegt hij eraan toe. "Er stonden zelfs een camper en een sprinterbusje waar de banken uit waren gehaald, waarin de gasten aan tafel konden eten." Hij is blij dat hij met zijn drive-in-restaurant weer wat omzet draait en zijn team aan het werk houdt, maar kijkt uit naar het moment dat hij zijn gasten weer in zijn restaurant mag verwelkomen. "Idealiter eet je natuurlijk lekker aan tafel", besluit hij.