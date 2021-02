Schaatsclub Nova Zembla afgelopen weekend overspoeld door aanmeldingen nieuwe leden

SPAARNDAM - Voor schaatsclub Nova Zembla was het uitzonderlijke schaatsweer van afgelopen weekend een droom die uitkwam. En zij waren niet de enigen die bevangen waren door de schaatskoorts. De club is zo overspoeld door aanmeldingen van nieuwe leden, dat ze een ledenstop hebben moeten instellen. "Het was zo’n prachtig weekend, maar ik ben wel uitgeput!", lacht Pim van Essen, voorzitter van de ijsclub.

Afgelopen weekend bezochten 6.000 mensen de schaatsbaan, verspreid over drie dagen. In vijf tijdsloten van anderhalf uur genoten mensen coronaproof van de bijzondere sfeer op het ijs. En dankzij het uitzonderlijk goede schaatsweer is de club wel 300 leden rijker. "We konden de stroom gewoon niet aan. Daarom hebben we een ledenstop ingesteld. Anders hadden we zeker het dubbele aantal nieuwe leden gehad”. De club had in totaal zo'n 1.200 actieve leden, dus het is een behoorlijke stijging.

Gekte

Voor leden was de toegang tot de baan gratis. Niet-leden moesten online een kaartje kopen. Van Essen begrijpt de plotselinge animo wel. "Het is een soort gekte, mensen worden helemaal dol. Het is onze cultuur. Het schaatsen op natuurijs, de muziek, de vlaggetjes, het beeld dat iedereen kent. Dit is Nederland, mijn Nederland."

Of alle leden ook lid blijven nu het ijs weer gesmolten is, is maar de vraag. "Nieuwe leden verkrijgen in tijden van ijs is makkelijk. Maar het verloop is heel grillig. Een aantal leden zal wel blijven. Maar de mensen die van verder komen, die om economische redenen voor een lidmaatschap kozen, vallen waarschijnlijk af. Dat is een fenomeen dat we jaarlijks terug zien."