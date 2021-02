Weesper basisschool tot na vakantie dicht: zeker zeven leraren besmet met coronavirus

Naast de besmette leerkrachten zitten nog eens vier andere leerkrachten in quarantaine in afwachting van hun testuitslag. Al met al betekent dat dat het halve team momenteel niet in staat is om voor de klas te staan.

Ook zitten er volgens Pontman vier groepen met leerlingen in thuisquarantaine. Het gaat om twee kleuterklassen en groep zes en zeven. Of er ook leerlingen ziek zijn geworden, is niet bekend.

De school heeft het vermoeden dat de uitbraak is ontstaan in een van de kleuterklassen. "Van de zeven zieke leraren geven er vier les aan de kleuterklassen. Maar of de uitbraak ook echt daar ontstaan is, weten we niet", vertelt Pontman.

School gesloten

De school heeft besloten tot na de krokusvakantie van komende week haar deuren gesloten te houden en over te stappen op thuisonderwijs.