Sportveld gesponsord door 'fris en chips': "Hier moet je als gemeente niet aan meewerken"

In een persbericht laat de gemeente Velsen weten dat zij het belangrijk vindt 'jongeren in Velsen de kans te bieden om in de openbare ruimte te sporten en te bewegen. Dit kan onder andere overgewicht en overlast van jongeren voorkomen'.

Beate Volker is socioloog en hoogleraar Stedelijk Leven aan de Universiteit Utrecht en vindt dat de gemeente Velsen hiermee een dubbele boodschap afgeeft. "Ik persoonlijk zou deze samenwerking afraden en kiezen voor een neutrale partij. Pepsico en Lays zijn een onderdeel van een maatschappelijk groot en urgent probleem en op deze manier creëer je een positieve associatie tussen sport en ongezonde voeding", aldus Volker.

Bram Diepstraten, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Velsen, begrijpt de argumenten van Volker en laat weten niet over één nacht ijs te zijn gegaan. "Wat ons als gemeente al opviel bij eerdere onderzoeken is dat in Velsen-Noord een enorme behoefte is aan meer activiteiten voor de jeugd en specifiek een Cruyff Court, net zoals we dat in IJmuiden - met succes - al hebben", aldus Diepstraten.

Alles op alles

Dat een sportveld in Velsen-Noord gewenst is, daar zijn beide partijen het over eens, zeker gezien de recente spanningen met de jongeren in Velsen-Noord. "Juist nu komt nog meer naar voren hoe belangrijk het is voor jongeren om ergens samen te kunnen komen. De gemeente zou alles op alles moeten zetten dat dit sportveld er komt", meent Volker. "Maar dan wel op een andere manier."